Un copil de 3 ani din Comrat a intrat cu capul intr-o poarta si nu putea sa si-l scoata de acolo. Totul in timpul unui joc. Parintii au chemat salavatorii. Ce a urmat - GALERIE FOTO

Potrivit IGSU, incidentul s-a intamplat in dupa amiaza zilei de ieri. Baiatul se juca impreuna cu alti copii, iar la un moment dat a bagat capul intr-o grila metalica de la o poarta si nu a mai putat sa o scoata.

Cand au vazut ce a facut copilul lor, parintii acestuia au chemat imediat pompierii. Ajunsi la fata locului, biatul in varsta de 3 ani a fost ajutat sa-si scoata capul din grila metalica.

In urma interventiei, baiatul nu a avut de suferit. Potrivit informatiei IGSU, in ultimele 24 de ore salvatorii si pompierii au intervenit in 40 situatii de risc.