Un copil de 4 ani din capitala a cazut de la etajul 8 al unui bloc, dupa ce a fost lasat singur in casa: "Auzeam cum plangea si o striga pe mama". Cum s-ar fi intamplat totul - VIDEO

Mai multi locatari ai unui bloc din strada Socoleni, cartierul Posta Veche au fost alertati aseara in jurul orei 22 de plansetul unui copil. Acesta cazuse de la etajul 8 pe o masa din curte.

“Auzeam cum plangea, striga mama-mama sa vina mama lui sa-l I-a ca-l doare cred. Striga vreau bumboane, vreau acasa. Am auzit cand a cazut si cand m-am uitat toti erau deja gramaditi. “

Potrivit politiei in acel moment, parintii micutului erau la magazin impreuna cu nasii care venise in vizita. Cat timp si-au facut cumparaturile ar fi lasat copilul sa priveasca desene animate la televizor. Vecinii au chemat ambulanta si politia. Medicii spun ca baietelul s-a nascut in camasa.

El s-a ales cu contuzii ale organelor interne si nu a suferit nici o fractura. In cadere de la etajul 8 micutul ar fi cazut peste cateva sfori de uscat haine si crengile unor copaci, dupa care a aterizat pe masa.

Natalia STOICEV, PURTATOR DE CUVANT SPITALUL IGNATENCO: "A fost internat in sectia de reanimare acum a fost transferat in sectia traumastisme, starea lui este grava dar stabila. Mama deocamdata nu s-a prezentat. El a suferit traumatisme minore. Este intr-o stare de soc copilul."

Parintii vor fi cercetati penal pentru "lasarea in primejdie" si risca amenda de pana la 11 mii de lei sau chiar pana la 2 ani de inchisoare. Acum 2 saptamani pe strada Hancesti din capitala un copil de un an si opt luni a cazut de la etajul patru in timp ce mama sa, la fel era plecata la magazin.

Micutul a suportat o interventie chirurgicala la maini si se afla in sectia de reanimare a spitalului Ignatenco. Potrivit specialistilor asemenea cazuri tragice au loc din cazua ca parintii nu constientizeaza riscul la care sunt supusi copii lasati fara supraveghere.

Natalia DINU, SPECIALIST IN PREVENIREA ACCIDENTELOR LA COPII: “In cazul in care copii cad de la fereste este din cauza plaselor de tantari, plasa de tantari se deschide la o simpla atingere si atunci copilul cade in gol. Exista un mecanism care se instaleaza din sus in jos si oricat nu ai incerca nu se deschide. Niciodata un copil nu va ramane singur cu un geam deschis, deseori mobilierul este o treapta pana la geam.”

Potrivit statisticilor in fiecare zi 5 copii din tara sunt raniti acasa din cauza imprudentei parintilor, iar in 2016, 50 de micuti au murit din acelasi motiv.