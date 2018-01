Un copil de 6 ani, impreuna cu alti doi pasageri au ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau a fost implicata intr-un accident pe strada Grenoble din capitala. Trei masini, implicate - FOTO

Potrivit politiei, un Volkswagen s-a lovit puternic cu un Audi, in urma impactului violent, masina de model Volkswagen a ajuns intr-o Honda in care se aflau 3 persoane, printre care si un copil. Acestia au fost transportati la spital. Despre celelalte persoane implicate in accident inca nu se cunoaste nimic.

Politia investigheaza cazul. Soferul vinovat risca 6 puncte de penalizare si 1500 de lei amenda, iar daca starea persoanelor care sunt la spital se va agrava, atunci soferul vinovat va fi cercetat penal.