Un apartament de la Ciocana, cuprins de flacari: in locuinta se afla un baietel de 5 ani. Momentul in care micutul este salvat de pompieri - VIDEO

Potrivit IGSU, pompierii au fost alertati de cativa oameni ca un aparatament de la etajul trei al blocului in care locuiesc a fost cuprins de flacari.

In scurt timp, pompierii au ajuns la fata locului cu o autoscara. In momentul in care au inceput sa stinga flacarile, salvatorii au observat in locuinta un copil. Micutul a fost scos, pe geam, in siguranta si transportat la spital. Din fericire, copilul nu a suferit arsuri.

Flacarile au mistuit bucataria. Deodamada nu se stie de la ce au pornit flacarile si de ce baietelul se afla singur in casa.