Au mers impreuna pentru a strange iarba, insa totul s-a terminat tragic. Un baietel de 2 ani, in coma la spital dupa ce a fost lovit de o locomotiva. Totul s-a intamplat sub privirile fratelui mai mare - FOTO

Potrivit ofiterului de presa al IGP, Mariana Betivu, totul s-a intamplat in aceasta dimineata la ora 10:20 in localitatea Iargara din Leova. Baietelul de doi ani strangea iarba cu fratele mai mare in varsta de 10 ani, in apropiere caii ferate. Moment in care o locomotiva incarcata a lovit in plin micutul care se afla pe calea ferata.

Oamenii legii spun ca mecanicul care conducea trenul a pus frana de urgenta si a claxonat de nenumarate ori, insa eforturile sale au fost in zadar, baiatul fiind lovit.

Micutul a fost transportat de urgenta la spital. Acesta s-a ales cu multiple fracturi si cu un traumatism cranio-cerebral.

In aceasta dupa-amiaza, baietelul a intrat in coma si urmeaza sa fie tranferat la un spital din capitala.

Politia a deschis un proces penal pentru a stabili toate circumstantele producerii incidentului, dar si daca parintii vor fi trasi la raspundere sau nu.