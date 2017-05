Un copil de doi ani din Soldanesti a murit dupa ce a cazut in fantana din curtea casei, chiar sub ochii mamei. Vecinii au scos micutul care nu mai era in viata - VIDEO

Satenii din Pohoarna povestesc cu groaza despre intamplarea de ieri. Baietelul, care a implinit doi ani la sfarsitul lui aprilie, era acasa cu mama sa care trebaluia prin curte. Micutul s-a apropiat de fantana, cel mai probabil, sa bea apa din caldarea care statea pe margine, cand a cazut.

Oamenii presupun ca baietelul s-ar fi agatat de caldare si ar fi fost tras in fantana. Mama sa a vazut cele intamplate si a strigat dupa ajutor. Vecinii au scos copilul in mai putin de 15 minute, dar acesta era deja fara suflare. Satenii spun ca familia este una cumsecade, mai are doi copii care sunt de gradinita.

Andrei BULAT, PRIMAR POHOARNA: “Este o familie care avea grija de copii, el lucra mecanizator.”

Oamenii legii au pornit o ancheta pe marginea cazului. Potrivit serviciului de presa al celor de la Situatii Exceptionale la fata locului au venit pompierii si ambulanta, dar nu a mai fost nevoie de interventia acestora. Accidentele casnice in care sunt implicati copiii sunt frecvente in Moldova, in fiecare zi cinci micuti fiind raniti acasa.

Astfel, potrivit unui studiu al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, din 35 de state din regiune, tara noastra ocupa locul trei la acest capitol. Din 2008, in fiecare an in cadrul unui proiect moldo-elvetian, se desfasoara o campanie numita “O casa fara pericole pentru copilul tau” prin care autoritatile incearca sa convinga parintii sa ia toate masurile pentru a preveni astfel de accidente. Regula spune ca fantana trebuie acoperita cu un capac greu, chiar cu lacat daca este cazul, la fel ca si toate vasele mari pline cu apa – butoaie, cratite sau cazi.