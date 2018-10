Un copil, grav ranit dupa ce a fost lovit de un Mercedes in satul Palanca. Soferul a dus copilul acasa si a disparut. Politia l-a gasit dupa sase zile si l-a retinut pentru 72 de ore - FOTO

Potrivit politiei, accidentul a avut loc pe 6 octombrie seara. Soferul in varsta de 40 de ani, care se afla la volanul Mercedes-ului nu ar fi observat copilul care mergea pe acostament si l-ar fi lovit in plin. Dupa ce a vazut ce a facut, barbatul a oprit imediat automobilul, a luat baiatul grav ranit, l-a dus acasa la bunicii lui si a plecat.

Vazand in ce stare se afla, bunica baiatului a chemat ambulanta. Copilul a fost internat in spital cu mai multe rani. Tot atunci, medicii de acolo au anuntat politia despre faptul ca au internat un baietel care a avut de suferit in urma unui accident.

Ieri seara, verisoara baiatului a scris pe pagina sa de facebook ca politistii din Stefan Voda ar fi luat mita, pentru a-l scoate pe faptas basma curata.

Oamenii legii spun ca astazi l-au gasit a doua zi pe sofer, dar l-au retinut astazi. Ei afirma ca retinerea nu are nicio legatura cu postarea care a aparut pe retelele de socializare.

Pe cazul dat a fost pornit un dosar penal, iar soferul a fost retinut pentru 72 de ore.

Totusi, acum cateva ore, seful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, a scris pe pagina sa de facebook ca in urma postarii aparute ieri pe internet, oamenii legii s-au autosesizat si a fost pornita o ancheta de serviciu pentru stabilirea tuturor circumstantelor si verificarea informatiilor care au fost vehiculate pe retelele de socializare.