Un copil de 3 ani, adus cu un elicopter SMURD Iasi, de la Floresti la un spital din capitala: are arsuri grave pe corp si e conectat la ventilatie artificiala. Interventia salvatorilor - VIDEO

Potrivit IGSU, interventia a avut loc la ora 13:20. Baietelul de 3 ani, care are arsuri de gradul I, II, III pe 50%- 70% din suprafata corpului, in urma unui incendiu care a mistuit locuinta in care se afla, a fost adus de la Floresti la Institutul Mamei si Copilului din capitala.

Micutul este conectat la ventilatie artificila, starea lui fiind grava.

De la lansarea proiectului, aceasta este a treia interventie SMURD pentru transportarea minorilor in stare grava.