Un covor din flori vii care costa aproape doua milioane de lei a aparut in fata catedralei. Violele care fac decorul au fost cumparate din Olanda. Radu s-a laudat ca ideea ii apartine - VIDEO

In scuarul din fata catedralei a rasarit astazi rondul de flori format din 200 de mii de fire de viole plantate in ghiveciuri. Parcela se intinde pe o suprafata de 450 de metri patrati. Privite in ansamblu, acestea arata ca un covor traditional.

Daniela FOCSA, REPORTER PRO TV: “La prima vedere nu observi decat o multime de flori, dragut aranjate aici. Dar fie ca trebuie sa ai o imaginatie bogata, fie sa te urci pe ceva inalt, ca sa vezi parceala intreaga si sa-ti dai seama ce fel ozor este tesut aici.”

“Cu ce seamana, credeam ca e scris Hristos a invita.”

“Pot sa zic ceva frumos, nu stiu daca ceva prezinta. E covor, da un covor moldovenesc.”

Astazi cei care au trecut prin scuarul catedralei au zabovit cateva minute pentru a privi covorul din flori si pentru a-si face poze. Altii spun ca au venit special sa vada cum poate sa arate un covor de aproape doua milioane de lei.

“E frumos, ne incanta privirea, face poze.“

“Un milion si 800 de mii, aceasta si m-a atras aici, eu i-as investi in alte gauri de-ale noastre.”

Suma cheltuita i-a uimit mai mult pe trecatori decat felul in care sunt aranjate florile. Multi cred ca orasul are alte probleme mai mari care asteapta sa fie rezolvate.

“Cat? Tocmai, s-ar fi putut de reparat drumuri. Ajuta familii sarace."



“Si flori trebuie.”

Cei 1,8 mln de lei au fost alocati din bugetul municipal, iar ideea si decizia este a Silviei Radu. Pretendentii la fotoliul de primar si deci, eventualii concurenti ai lui Radu cred ca aceasta isi face campanie electorala pe bani publici.

Ion CEBAN, CADIDAT PSRM LA FUNCTIA DE PRIMAR: “Inclusiv drumurile si toata prezenta asta sunt de pe banii publici.”

Valeriu MUNTEANU, CANDIDAT PL LA FUNCTIA DE PRIMAR: “E aceasi situatie ca bradul, cheltuieli in zadar.”

Silvia Radu spune ca banii sunt ai Intreprinderii Spatii Verzi si fac parte din cei 6 milioane de lei alocati anul acesta pentru cumpararea florilor in oras.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: “Ele au fost licitate si aduse din Olanda. Spatii verzi nu repara drmuri, am vrut sa vedem cum vor fi cheltuiti acesti bani si locuitorii capitalei sa vada.”

Primarul spune ca isi doreste ca in capitala sa fie marcata o saptamana a florilor dupa sarbatorile de Pasti. Iar acest covor sa fie primul pas in aceasta actiune. Covorul din flori va mai ramane in fata catedralei timp de o saptamana dupa care vor fi scoase din ghiveciuri si plantate in parcurile din capitala, spun autoritatile.