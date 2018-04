Un covor format din mii de lalele si narcise se asterne pe un camp de aproape un hectar, la Bardar. Povestea fermierului care si-a "tesut" covorul de flori mai bine de 30 de ani si si-a facut din asta o afacere prospera - VIDEO

Vasile Luchita spune ca lucreaza in lanul de flori anul imprejur alaturi de sotie si fiu. Iar cand vine primavara se bucura de roadele muncii sale.

Vasile LUCHITA, PROPRIETAR: “Da noi lucram, zi de zi nu este Paste, nu este Pastele Blajini, nu este Anul nou si nu este Craciunul. Daca o sa veniti pe neprins de veste tot la munca o sa ma gasiti.”

Totul a inceput in anii 80, cand a plantat primele lalele in curtea casei sale. A inceput sa le vanda ca sa-si intretina familia.

Vasile LUCHITA, PROPRIETAR: “Trebuie sa te gandesti ca ai sa intretii o familie. Mi sa parut cresterea lalelelor rentabila si cum sa dovedit intradevar rentabila.”

Pentru ca a studiat la universitate fizica si nu agricultura, Vasile Luchita a inceput sa-si cumpere carti despre horticultura. Asa ca acum are acasa o intreaga biblioteca.

Vasile LUCHITA, PROPRIETAR: “Isi schimba profesia, fara de a frecventa lectii si multe altele. Literatura in agricultura am foarte multa, tot satul nu are atatea carti cat am eu.”

Cultiva doar speciile de lalele care sunt solicitate pe piata. Daca pana nu demult avea in jur de 50 de specii, acum are doar 30 de specii de lalele si cateva de narcise.

Vasile LUCHITA, PROPRIETAR: “Noi nu avem scopul de a creste cat mai multe soiuri, daca cresti mai multe e migalos si florile se amesteca intre ele.”

Acum cativa ani, barbatul si-a luat intreaga familie si s-a mutat cu traiul chiar langa lanul de flori. Si-a construit aici o casa noua. Are lalele pana si sub geamul casei. Acestea, insa, nu sunt pentru vanzare, ci pentru suflet.

“Noi mentinam un soi de lalele pitice, din ele venit nu iese. Nu ne putem dezice de ele sunt frumoase, interesante si le pastram pentru viitor.”

Spune ca cel mai mult profit il are iarna, cand florile pe care le creste in sere sunt mai scumpe.

“Iarna pretul la flori este bun dar vanzarile sunt slabe. Vanzari sunt la sarbatorile de iarna Sfantul Valentin si 8 martie.”

Totusi, sustine ca in ultimii ani vanzarile au cam scazut. Asa ca a decis sa reduca si din suprafata terenului cultivat.

“Piata de desfacere e mica si noi nu putem creste mai mult decat poate consuma piata si asta e limita. Anul trecut am avut mai multe lalele.”

Lalele pe care le cultiva Vasile Luchita ajung la piata angro din Chisinau. Totusi, unii cumparatori vin direct in camp ca sa ia de acolo buchete proaspete.