Un cuplu din capitala, condamnat pentru ca si-a ucis fara pic de mila pruncii. Ambii bebelusi i-au ingropat in curtea casei - VIDEO

Cuplul si-a omorat 2 bebelusi, nascuti acasa. Potrivit procuraturii, primul caz a avut loc in 2009,cand, imediat dupa ce s-a nascut, micutul a fost lovit mortal de tatal sau, iar apoi ingropat in curtea casei. Doi ani mai tarziu, femeia a nascut din nou. Si acel prunc a fost ucis, fiind inecat intr-un vas cu apa, iar apoi ingropat si el in curte.

Cuplul nu si-a recunoscut vina, iar sentinta poate fi atacata.