Un cuplu din Soldanesti si-a ucis prietenul de pahar. Cei doi l-au injunghiat dupa ce ar fi baut impreuna. Ei si-ar fi recunoscut vina si le-au povestit oamenilor legii cum s-a intamplat totul - VIDEO

“La un moment dat mi-a zis ca o sa-mi dea cu toporul in cap. Noi ne certam si eu am pus mana pe cutit si l-am taiat la gat.”

Potrivit politiei, crima s-a produs inca pe 30 septembrie, in satul Sestaci din raionul Soldanesti. Tanarul de 21 de ani care lucra in calitate de cioban in localitate si femeia de 32 de ani se aflau in ospetie la victima in varsta de 63 de ani.

Dupa ce l-au ucis, cei doi au fugit de la fata locului, insa au fost prinsi de politie la scurt timp. Acum ei sunt cercetati pentru omor intentionat si risca sa stea 15 ani la puscarie.