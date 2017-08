Potrivit seismologilor de la noi, cutremurul a fost resimtit cu o intesitate de 2 grade, iar in unele zone de 3. A fost inregistrat la ora 13 si 26 de minute si s-a produs la o adancime de 96 de km. Ultima data, un cutremur de aceeasi intensitate a fost pe 26 iunie.

Pe parcurusul acestui an, 10 cutremure cu o magnitudine de 4 pe Richter, produse in zona seismica Vrancea au fost resimtite si la noi. Cel mai puternic, de 5 grade pe Riheter, a avut loc in luna februarie.