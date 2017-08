Un cutremur de 4,3 grade a avut loc in zona Vrancea, la o adancime de 150 km. Potrivit seismologilor moldoveni, acesta a fost resimtit slab si in unele regiuni de la noi - VIDEO

Cutremurul s-a produs in apropiere de Intorsura Buzaului, in aceeasi zona unde a avut loc si seismul de 4,6 grade de samptamana trecuta care s-a resimtit destul de bine si la Chisinau.

Pe parcursul acestui an, 10 cutremure cu o magnitudine de 4 grade produse in zona seismica Vrancea au fost resimtite si la noi. Cel mai puternic, de 5 grade Richter, a avut loc in luna februarie.