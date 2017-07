Un detinut a fugit din Penitenciarul Goian. Tanarul mai avea de stat dupa gratii 1 an si 3 luni - Cat risca acum pentru evadare

Potrivit Departamentului Insitutiilor Penitenciare, La 16 iulie 2017, in jurul orei 23:00, un detinut a parasit sectorul de tip deschis al Penitenciarului nr.10 din Goian, fugind intr-o directie necunoscuta.

"Tanarul, in varsta de 23 de ani, este condamnat la 2 ani privatiune de libertate, pentru incalcarea regulilor de securitate a circulatiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, ce a cauzat din imprudenta o vatamare medie a integritatii corporale sau a sanatatii, savarşita in stare de ebrietate. Precizam ca, in sectoare de tip deschis executa pedeapsa persoanele condamnate la inchisoare pentru infractiuni savarşite din imprudenta. Materialele acumulate au fost transmise organelor procuraturii, pentru a se expune in privinta acestui caz, conform legislatiei in vigoare. Departamentul Institutiilor Penitenciare solicita ajutorul tuturor celor care detin informatii despre locul aflarii detinutului sau alte detalii importante pentru investigarea cazului.", se arata intr-un comunicat al institutiei.