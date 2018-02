Potrivit responsabililor de acolo, trupul neinsufletit al barbatului in varsta de 44 de ani a fost gasit in aceasta dimineata in celula.

Oamenii legii spun ca pe corpul acestuia nu au fost gasite urme de moarte violenta. In urma expertizei medico-legale s-a stabilit ca barbatul si-ar fi pus capat zilelor.

Tot oamenii legii spun ca barbatul se afla la evidenta medicului psihiatru.