Un domeniu trecut cu vedere de majoritatea antreprenorilor de la noi, a adus un venit gras unui om de afaceri din Chisinau. Afacerea pusa pe picioare - VIDEO

In plin sezon agricol, la depozitul de ambalaje din lemn e mare agitatie. Tirurile vin si pleaca unul dupa altul. Bunaoara, aceste doua camioane urmeaza sa ajunga la un antreprenor din Briceni. Agricultorul ar urma sa depozite in containere, mere.

Tot atat de zgmotos este si in departamentul de producere, unde mesterii muncesc din greu pentru a face fata cererii. De la aceste suporturi din lemn si-a pornit Alexandru Cernoutan din Chisinau, acum 7 ani afacerea. Spune ca a preluat compania mai ca pe branci.

Alexandru CERNOUTAN, ANTREPRENOR: “De la 3 mii de paleti vanduti, acum vindem pana la 25-30 de mii pe luna.”

Pe toate le face cu ajutorul a 30 de angajati. Spune ca nu i-a fost usor, mai ales ca in mare parte materia prima este importata, iar ambalajele din lemn sunt un produs mai mult sezonier.

Anul trecut a ajuns la o cifra de afaceri de 40 milioane de lei, dintre care 3 milioane sustine ca au fost varsate in bugetul statutului. Nu se opreste aici. Mai nou vrea sa-si diversifice produsele si sa fabrice si containere pliabile, care sunt solicitate pe piata. Pentru a-si creste afacerea, a profitat si de programele finantate ale europenilor.

Alexandru CERNOUTAN: “Am aplicat la pare 1+1, la competitivitatii…”

Cu banii de la europeni si-a cumparat utilaje noi, in plus a reusit sa se extinda si peste hotare. Paletii lui Alexandru Cernoutan ajung in Romania si Cehia.