Un drum principal din Causeni arata ca dupa razboi si nu a mai fost reparat inca de pe timpul Uniunii Sovietice. Motivul - drumul nu exista... in acte: "Este al nimanui" - VIDEO

Nicolae GORBAN, PRESEDINTELE RAIONULUI CAUSENI: „Din pacate acest drum nu exista pe harta Republicii Moldova dar mai avem de muncit ca să-l formam şi să-l includem în registrul drumurilor din Republica Moldova.”

Acesta ar fi motivul pentru care drumul din centrul orasului Causeni nu poate fi reparat de mai bine de 20 de ani. Este vorba de un tronson de doi km, care a fost construit inca in perioada sovietica. Din diferite motive autoritatile de atunci nu l-au inclus in registrul drumurilor, asa ca nu figureaza in niciun act.

„Drumul acesta într-adevăr este al nimănui."

„Este foarte foarte rau. Toate drumurile se fac numai acesta nu se face. Circulati des pe dansul ? Da in fiecare zi si chiar de doua ori pe zi.”

„Foarte des circul. Drumul este intr-o stare deplorabila. Macar poate ceva vor face.”

Acum cateva zile drumul a inceput sa fie plombat, pe bucati. Localnicii se multumesc si cu asta.

“Aduc ramasite si fac cate putin. Macar de asta multumim. Si nu cred ca o sa fie aici reparatie capitala. “

Primarul strange din umeri si spune ca nu sunt bani suficienti. Insa, promite ca la anul drumul va fi reparat capital.

Grigore REPESCIUC, PRIMAR CAUSENI: “Segmentul acesta de drum este foarte si foarte necesar. Sa vedem care sunt sursele financiare si sa vedem de la primarie sa ne dea ceva, de la raion, de la Ministerul Transporturilor.”