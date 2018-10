"Un drum reparat de democrati in vara este de invidiat si nici in Germania nu e asa... sub nanotehnologii." O spune in gluma un barbat care ii cere lui Gaburici sa vina in Parjota si sa masoare stratul de asfalt care se dezlipeste - VIDEO

“Pirjota, raionul Rascani, drum facut in vara. Doar pentru raionul Rascani, guvernul a alocat 47 de milioane de lei pentru reparatia drumurilor.”

Autorul filmuletului, reporter la site-ul “Nord-News”, a filmat ieri imaginile care s-au raspandit pe internet.

Dumitru PELIN, REPORTER SITE “NORD-NEWS": “Probabil nu s-a respectat tehnologia ca nu s-a vazut material adeziv, cum ar fi bitum, cum se executa lucrarile traditionale.”

Portiunea de drum asfaltata in aceasta vara in satul Pirjota are 800 de metri. Pentru reparatia acesteia s-au cheltuit un milion 200 de mii de lei, din bugetul de stat. Astazi, drumul poate fi usor dezmembrat cu mana. Primarul localitatii da vina pe apele subterane.

Victor GARBUZ, PRIMAR SATUL PÎRJOTA, RÂŞCANI: “Nu departe de locul unde s-a deteriorat s-au luat analize si ele sunt normale. Chestia e ca acolo sunt niste izvoare, care izvoresc si de asta nu se aseaza asfaltul si merg masinile de mare tonaj.”

Edilul comunei spune ca a anuntat deja firma care s-a ocupat de lucrari si drumarii ar urma sa vina sa toarne astfalt, din nou. Localnicii, insa, il asteapta mai degraba pe Chiril Gaburici, ministrul economiei si infrastructurii, ca sa vina sa dea explicatii.

“Asteptam sa vina Gaburici sa masoare cat e asfaltul. Iata e asa.”

O scena similara s-a produs vara aceasta si in satul Varvareuca din Floresti, acolo unde asfaltul parea sa fi fost facut din plastilina.

Proiectul democratilor "Drumuri bune pentru Moldova" prevede constructia a 1200 de km de drum, in acest an, in toata tara cu un buget de 1,6 miliarde de lei, bani alocati din bugetul de stat.

De curand, partidul de la guvernare a promis ca reparatia va continua si in 2019, cand ar urma sa fie renovate 2600 de km, asta in conditiile in care in februarie vor avea loc alegeri parlamentare, iar membrii executivului se vor schimba.

Asa arata drumul reparat in cadrul programului “Drumuri bune pentru Moldova”, demarat de PD: