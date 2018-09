Un exercitiu al pompierilor a pus pe jar mai multi locuitori din sectorul Ciocana al capitalei: "Arde ceva, e fum dens si negru peste tot". IGSU: "Am dat foc la doua anvelope" - FOTO si VIDEO

Speriati de fumul dens si negru care s-a ridicat deasupra blocurilor, oamenii au postat imagini si comentarii pe internet in care se intrebau intre ei ce se intampla.

"Oare ce s-a întâmplat la Ciocana? Arde blocul."

"Buna aplicatie, cu norii astia negri de poluare."

"Ne intra fumul in casa."

"Fierb tuica", asta au scris internautii pe facebook.

Salvatorii spun ca au desfasurat aplicatii complexe la protectia civila. Potrivit scenariului, un seism produs in apropiere de Vrancea a afectat infrastructura sectorului, iar in mai multe institutii au fost inregistrate consecinte. Astfel, de dimineata au rasunat sirenele de sector, iar pompierii au testat capacitatile formatiunilor protectiei civile la capitolul de reactionare a interventiei in situatii de risc.