Un festival de-ti lasa gura apa a avut loc la Scoala Profesionala numarul doi. Studentii, viitori bucatari au incins focul in curte si au gatit mamaliga si tocana de mirosea in toata zona - VIDEO

Lemnele trosneau in foc, iar aromele de bucate se raspandeau in tot cartierul, semn ca la scoala profesionala nr 2 din capitala, elevii pun ceva la cale. In curtea institutiei acestia au pegatit mamaliga intr-un ceaun imens pe care au combinat-o cu tocanita din carne si branza de oi. Tinerii bucatari au si secretul unei mamaligi ca pe timpuri.





”O presuram cate putin si amestecam foarte repede.”





Oaspetii veniti de la Directia Educatie, dar si ceilalti colegi au facut coada la degustare.





“E foarte buna. Nu-i lipseste nimic. Tocanita e foarte buna. Ai vrea asa sa-ti gateasca si sotia? -Da.”

Tot in curte Dimitriana a oferit un master class de invartit sarmale. Tanara spune ca important e sa faci umplutura dupa cum spune traditia.





“ Ingredientele necesare pentru umplutura sunt: ceapa, orez, carne, ulei si condimente. Luam frunza de vita-de-vie, o punem in palma cu parte lucioasa in jos, intr-un colt punem umplutura si o incepem a rula in dreapta de trei ori. O rotim pana obtinem un con. Cand punem la copt adaugam suc de rosii.”

In holul scolii elevii si maestrii au pregatit mese doldora de bucate din patiserie, brutarie si culinarie.

Olga CIRSTEA, MAESTRU INSTRUCTOR: ”Avem colacul pentru mire si mireaza, cornulete, painea de intampinare, invartite specifica zonei de centru, colacii nasilor, placinte, sfintisorii, craciunei, un preparat practic uitata la noi uscateii. La masa data o zi si o noapte am pregatit.”

Vedeta sezonului este insa dovleacul: la tarabe puteam gasi sarmale sau prune coapte in dovleac.

Olga CIRSTEA, MAESTRU INSTRUCTOR: ”Prune umplute cu miez de nuca si fierte in vin alb. Ne-am gandit sa facem ceva mai neobisnuit, am umplut un dovleac cu aceste prune si l-am pus la cuptor.”

Tinerii bucatarii au demonstrat ca, desi sunt abia in anul doi de studii, stiu sa faca un candy bar demn de o petrecere de cinci stele.

”Am preparat briose, jeleu, acadele, clatite cu branza dulce, bezele, lejeuri in straturi. -Cat ati muncit? -Am lucrat cu toata grupa de ieri dimineata pana seara, undeva 15 elevi.”

Directorul scolii spune ca prin acest festival au vrut sa sarbatoreasca si ziua mondiala a bucatarului, marcata pe 20 octombrie.

Vitalie BELII, DIRECTORUL SCOLII PROFESIONALE NR. 2: ”Au fost mobilizati mobilizatii in jur la 40 de elevi, 25 de maestri care i-au ghidat. Am pus in valoare potentialul logistic al scolii. Ne-am pregatit foarte serios.”

Festivalul gastornomic “Deliciile toamnei” este la a doua editie. Pentru pregatirea bucatelor din bugetul institutiei s-au alocat cativa mii de lei.