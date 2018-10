O masina a politiei a ajuns intr-un sant in goana dupa un sofer care nu a oprit la semnalul agentilor, langa Rautel. Individul a coborat din automobil si a luat-o la fuga. Motivul pentru care ar fi refuzat sa opreasca - FOTO

O masina a politiei a ajuns intr-un sant, in apropiere de satul Rautel, in goana dupa un sofer care nu a oprit la semnalul agentilor de patrulare. Barbatul care se afla la volanul unui Fiat a coborat din automobil si a luat-o la fuga, iar acum este cautat de politie. Autoritatile spun ca Fiat-ul era dat in cautare de catre autoritatile din Chisinau.