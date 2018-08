Un film despre furtul miliardului, difuzat in fata sediului CNA. Tinerii de la PPDA, care au venit cu initiativa, au cerut astfel autoritatilor sa nu tergiverseze investigarea fraudei - VIDEO

Zeci de oameni s-au adunat aseara in fata sediului CNA unde pe un ecran imens a fost proiectat filmul numit “Jaful secolului.” Filmul dureaza peste 40 minute si reconstituie episoade ale fraudei bancare descrise in mass-media.

Inga GRIGORIU, VICEPRESEDINTE PPDA: “Este o compilatie din mai multe investigatii jurnalistice. Scopul este de a sensibiliza autoritatile.”





Organizatorii spun ca au ales sa proiecteze filmul in fata sediului CNA ca sa ceara in felul acesta autoritatilor sa nu tergiverseze investigarea fraudei bancare. Purtatorul de cuvant al CNA a declarat ca cine are informatii despre comiterea unei infractiuni este asteptat sa faca declaratii, asa cum prevede legea la CNA sau la Procuratura Anticoruptie.

Acum doua luni, Procurorul General, Eduard Harunjen, directorul CNA, Bogdan Zumbreanu si adjunctul procurorului sef al Procuraturii Anticoruptie, Adriana Betisor, au prezentat strategia de recuperare a banilor furati din Banca Sociala, Banca de Economii si Unibank. Procurorii au declarat atunci ca doar trei procente din suma fraudata a fost intoarsa.

In anul 2014 din cele trei banci a disparut un miliard de dolari, iar ulterior acestea au fost lichidate. Statul a contractat compania Kroll sa faca lumina in acest caz. Anchetatorii au constatat ca in furtul miliardului ar fi fost implicate in jur de 75 de companii, care ar fi actionat concertat, toate avand legatura cu Ilan Shor. Raportul Kroll 2 nu a fost publicat intergral.