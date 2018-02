Un film intitulat ”Furtul secolului” care il dezvinovateste pe Ilan Sor a aparut in mediul online, insa nimeni nu stie cine este autorul. Filmul ar fi de fapt realizat de partidul lui Sor, scrie newsmaker - VIDEO

“Grupul Sor a venit la conducerea BEM-ului cand banca deja oferise credite neperformante in valoare de 3 miliarde de lei. O gaura financiara, pentru care nimeni nu a vrut sa raspunda. Iar Sor, ca investitor, urma sa aduca banca la viata.”

Ziarul de Garda scrie ca in film, Ilan Sor, care figureaza in ambele rapoarte ale companiei Kroll drept unul dintre principalele personaje implicate in furtul din sistemul bancar, este prezentat drept un investitor onest, iar atunci cand a preluat sefia Consiliului de Administratie al BEM, institutia inregistra deja pierderi de miliarde.

Autorii sustin ca principalii vinovati ar fi fostul premier Vlad Filat si Grigore Gacichevici, dar si mai multe persoane din anturajul acestora, care pe parcursul anilor ar fi furat in detrimentul cetatenilor. Filmul aminteste si de perioada in care la sefia BEM era omul de afaceri Viorel Topa, care ar fi acordat credite neperformante lui Victor Topa sau Veaceslav Platon.

“Cifra de un miliard a fost luata din pod. Este o cifra spectaculoasa, comod de folosit in titluri si la mitinguri, insa nu este adevarata. Daca e sa calculam creditele neperformante oferite de catre Gacichevici si Filat, si complicii lor, atunci paguba ar fi de aproximativ 600 de milioane de dolari.”

Este criticata si compania Kroll, angajata de stat pentru elucidarea jafului din sistemul bancar. Autorii filmului spun ca aceasta este o institutie care emite rapoarte cu rezultate pe placul clientilor. Nu este clar insa cine este autorul anchetei video. In anuntul filmului difuzat la 14 februarie la un post de televiziunea de la noi, se precizeaza ca investigatia este realizata de portalul Evropeiskaia pravda, redactia ucraineana insa a negat ca ar fi autorul materialului.

Publicatia newsmaker scrie ca productia este, de fapt, realizata de Partidul Sor, iar in ianuarie curent a fost difuzata la Taraclia in cadrul unei prezentari cu usile inchise. Solicitata de Pro TV, purtatoarea de cuvant a primarului de Orhei ne-a declarat ca Sor nu are nicio legatura cu filmul care il favorizeaza. Alina Sargu sustine ca video-ul ar fi fost gasit de colegi pe internet.