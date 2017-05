Un fost adjunct al procurorului general a fost dat in cautare generala. Eugen Rusu - invinuit de abuz in serviciu - VIDEO

In perioada 2010-2013 pe cand era in functie, el ar fi influentat un subaltern sa depuna mai tarziu recursul la o decizie care l-a ajutat pe un barbat care ar fi savarsit un omor in Italia, sa scape de inchisoare.

Eugen Rusu a fost citat de mai multe ori la procuratura pentru a depune depozitii, insa nu s-a prezentat asa ca a fost dat in cautare. Am incercat sa-l gasim pe avocatul fostului procuror, pentru a afla pozitia acestuia, insa nu am reusit. Pentru anticoruptie.md, inca in 2016, Eugen Rusu a respins acuzatiile care i se aduc.