Un fost deputat moldovean, retinut in dosarul fraudelor de la BEM: ar fi vorba despre Chiril Lucinschi

Potrivit unor surse din cadrul anchetei, citate de Ziarul de Garda, este vorba despre fostul deputat liberal-democrat, Chiril Lucinschi.

Comunicatul emis de CNA:

Potrivit materialelor procesului penal, fostul deputat, fiind gestionarul si beneficiarul efectiv al companiilor Toast Delux SRL si IPA International Project Agency, avand scopul dobândirii mijloacelor banesti, sustrase prin frauda din sistemul bancar al RM, impreuna cu persoane interpuse, ar fi comis spalare de bani, se arata intr-un comunicat al Procuraturii Anticoruptie.

Acestia ar fi comis spalare de bani in urmatoarele circumstante:

In perioada 2012-2014, mai multe companii off-shore, in temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanta, au transferat companiei nerezidente IPA International Project Agency, cu conturi deschise in Liechtenstein 440 000 de dolari. Analizand traseul banilor, s-a constatat ca acestia provin din creditele neperformante, sustrase in perioada 2012-2014 de la BEM, Unibank si Banca Sociala prin intermediul unor off-shoruri.

De asemenea, s-a mai stabilit ca, in 2013, compania Toast Delux SRL, benefeciar al careia este fostul deputat, ar fi beneficiat de la Unibank de un alt credit, fara gaj, in valoare de 5 000 000 de lei. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite si transferate prin intermediul unui grup de companii catre o companie nerezidenta. in final, 401 650 de dolari ajung pe conturile Rouseau Alliance LP care, la randul ei, transfera acesti bani catre Banca de Economii, avand ca scop cesionarea creditelor neperformante.

Informatiile acumulate indica asupra banuielii rezonabile ca numitul, impreuna ca trei persoane interpuse, ar fi comis spalare de bani in proportii deosebit de mari, infractiune ce prevede, pentru persoanele declarate vinovate de instanta, pana la 10 ani de inchisoare.

In prezent, fostul deputat este cercetat si pentru incalcarea regimului juridic de declarare a averii, pe motiv ca in declaratia sa de avere a tainuit calitatea sa de proprietar al unei companii, despre care se presupune ca ar fi fost implicata in frauda bancara.

Pana la aceasta ora au fost retinute trei persoane, dintre care fostul deputat si doi reprezentanti ai unui agent economic, locul aflarii unui alt complice urmand sa fie identificat. Totodata, ofiterii CNA si procurorii anticoruptie desfasoara mai multe perchezitii in diferite locatii – la sediul unor companii, domiciliile si automobilele banuitilor.