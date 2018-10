Un fost magistrat, care anterior l-a achitat pe deputatul Tutu, declarat nevinovat de CSJ - Ziarul de Garda

Sirul achitarilor judecatorilor anchetati penal continua. Vasile Negruta, fost judecator la Judecatoria Orhei, unul dintre magistratii care l-au judecat si achitat in prima instanta pe deputatul democrat Constantin Tutu in dosarul crimei din Codrii Orheiului, a fost declarat nevinovat de Curtea Supremă de Justitie intr-un dosar penal in care a fost el insusi judecat pentru pronuntarea cu buna stiinta a unei incheieri contrare legii. Decizia definitiva si irevocabila a fost emisa de un complet al instantei supreme pe 7 august 2018. Anterior, si Judecatoria Criuleni, dar si Curtea de Apel Chisinau au decis ca fostul magistrat, plecat din sistem in decembrie 2016, chiar in perioada examinarii dosarului sau penal, este nevinovat, scrie ZdG.md.