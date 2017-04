Un gest atat de omenesc! O infirmiera de la Hancesti a luat acasa un copil orfan pe care l-a cunoscut la spital. Familia sa isi imparte cu el bucata de paine si dragostea - VIDEO

Sprijinindu-se de doua carje, Mihai ne-a intalnit... acasa. De o saptamana “acasa” pentru el e aici, la Bujor. Aici e si familia sa - familia de vacanta. A ajuns aici dupa ce intamplarea a facut sa-si franga piciorul. Asa ca a fost internat la spitalul raional din Hancesti la traumatologie, acolo unde Angela Stefan lucreaza la infiermiera.





Cand a aflat ca micul pacient nu are pe nimeni si ca-si va petrece vacanta de Pasti si sarbatorile la scoala-internat, femeii i s-a rupt inima. Asa ca intamplarea nefericita a luat o introsatura… cat se poate de fericita. Imediat dupa externare, Angela a mers la scoala internat, a indeplinit toate formalitatile si, de Pasti, l-a adus pe Mihai acasa.





Fiul sau e cam de aceeasi varsta, asa ca femeia e mama pentru ambii. Mihai si-a petrecut jumatate din cei 14 ani ai sai la scoala-internat din Carpineni unde a ajuns din clasa intai dupa ce ambii parinti s-au stins. A dus-o greu si inainte de asta.





E invatat cu munca asa ca nici aici nu poate sta cu mainile in san. Gospodareste cu placere - la scoala internat aceste ocupatii atat de obisnuite, dar atat de importante pentru el, ii lipseau.





Angela Stefan are grija ca pe masa sa fie intotdeauna bucate gustoase. Stie ca la scoala, Mihai avea, ca toti copiii de acolo un regim clar si doar anumite ore la care putea lua masa, asa ca il tot indeamna sa guste din toate oricand ii pofteste inima.





Gestul acestei familii merita tot respectul. Oamenii nu duc o viata imbelsugata, avand salarii mici – ea infirmiera, el muncitor pe pamanturile unui fermier. Si totusi au daruit din putinul pe care-l au unui copil care a luat mai mult din omenia lor, decat din bucatele de pe masa.





Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “Familia Stefan i-a daruit lui Mihai din bucata sa de paine si din fericirea sa. Peste cateva zile, dupa sarbatori, baiatul se va intoarce la scoala internat, dar poarta aceasta va ramane pentru el tot timpul deschisa, asa ca Mihai va putea sa vina oricand aici dupa un sfat sau dupa o mangaiere.”





La scoala-internat din Carpineni cresc 47 de copii, noua dintre ei nu au avut la cine merge in vacanta si au ramas in institutie, iar masa de Pasti au luat-o la aceeasi cantina. Administratia institutiei spune ca este nevoie de mai multe familii, ca cea de la Bujor care sa vrea sa ia micutii in casa lor in vacante si de sarbatori.