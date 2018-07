Un grav accident l-a tintuit la pat si i-a transformat viata intr-un adevarat chin. Ilie Bordescu era casatorit si are un copil, iar acum insa doar mama ii este alaturi. Povestea trista a barbatului - VIDEO

Un grav accident l-a tintuit la pat si i-a transformat viata in chin. Vorbim despre un barbat de 34 de ani, care este practic in stare vegetativa. Nu se misca, mananca prin sonda si nu vorbeste. Totusi, un tratament intensiv l-ar ajuta sa-si revina, doar ca familia lui nu are bani pentru asta. Mama barbatului se plange ca primeste 1500 de lei de la stat, care nu ii ajung nici macar pentru medicamente. Va avertizam urmeaza imagini care va pot afecta emotional.