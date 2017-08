Un grup de functionari si intermediari, retinuti pentru 72 de ore dupa perchezitiile CNA din aceasta dimineata la ministerul Justitiei si Educatiei

Comunicatul CNA:





Banuitii sunt cercetati pentru trafic de influenta si corupere pasiva, exprimata prin pretinderea si primirea de bani pentru urgentarea perfectarii diplomelor de studii din Republica Moldova, precum si din strainatate, confirmarii autenticitatii si apostilarii acestora. Toate patru persoane au fost retinute pentru 72 de ore si sunt detinute in izolatorul CNA.

Este vorba despre un grup de persoane, care ar fi actionat in complicitate, din care fac parte functionari ai Ministerelor Justitiei, Educatiei, Culturii si Cercetarii, notari publici si reprezentanti ai unor birouri de traduceri. Potrivit materialelor urmaririi penale, intermediarii, care activau sub paravanul unor birouri de traduceri, racolau persoane ce aveau nevoie de autentificarea actelor de studii si le propuneau grabirea procedurii, care, legal dureaza pana la 30 de zile. Pentru serviciile lor, care constau in eliberarea actelor in cateva ore sau zile, ei pretindeau cate 50 de euro pentru un document, iar sumele pretinse pentru intregul set de acte variau intre 250 de euro si 1.500 de euro.

Urmand schema infractionala, intermediarii actionau din numele solicitantului, prin procura, pregateau pachetul de documente, dupa care, impreuna cu angajatii Ministerului Educatiei si Ministerului Justitiei organizau autentificarea si apostilarea actelor. La aceasta etapa, sunt examinate denunturile mai multor persoane care au beneficiat de serviciile grupului mentionat contra diferite sume de bani.

Astazi, procurorii anticoruptie si ofiterii CNA au efectuat 17 perchezitii la domiciliile, birourile si automobilele celor vizati, de unde au ridicat procuri, pe numele unor terte persoane, purtatoare de informatii, telefoane etc. Actiuni de urmarire penala au avut loc in doua birouri ale Ministerului Educatiei, in birourile a doi angajati ai Ministerului Justitiei, la doi notari publici si la un birou de traduceri din Chisinau.

Pentru documentarea obiectiva a cazului, mai multe persoane urmeaza sa fie citate pentru audieri la sediul Procuraturii Anticoruptie. in prezent, procurorii desfasoara urmarirea penala pe faptul comiterii traficului de influenta si coruperii pasive. Legislatia in vigoare prevede pedepse de pana la 10 ani de puscarie, pentru comiterea unor asemenea infractiuni, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii pentru diferite perioade de timp.