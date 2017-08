Un grup de liberali a mers la Presedintie cu un cadou pentru Dodon: "Ii oferim aceasta medalie, "Tradatorul neamului. Beti vodka si nu va diorgaiti". Ceban: "Sa i-o puneti lui Ghimpu la gat" - FOTO

"Toate actiunile nepresedintelui Dodon ne-au dus si ne obliga sa il taxam de fiecare data pentru actiunile lui care reprezinta un act al tradarii.

Aceasta batjocura care va avea loc astazi in PMAN unde s-a castigat independenta, dumnealui a decis sa batjocureasca acest loc sfant.

Tineretul liberal a decis sa-i imaneze un brevet:

Se acorda medalia Tradatorul Neamului lui Igor Dodon pentru merite deosebite in opera tradarii neamului romanesc. Sa duci aceasta medalie toata viata, iar sangele si jertfa poporului roman sa-ti fie mereu in fata ochilor, iar constiinta sa te mustre pana la sfarsitul vietii. Numele tau, in veci, sa fie simbol al tradarii de mama, tata si neam. Rusinea pentru faptele tale ca ne-ai vandut ocupantului sa vina ca un blestem pe capul tau, semnat Unionistii de pretutindeni."

Ion CEBAN, PURTATOR DE CUVANT AL PRESEDINTELUI: "Sa i-o puneti lui Ghimpu la gat. El e cu aceasta guvernare. Liberalii nu au de lucru, in loc sa munceasca, umbla cu prostii. Eu nu consider acest lucru un premiu, un cadou. O sa o impachetam si o sa i-o trimitem inapoi lui domnul Ghimpu. Tradatori sunt acei care isi bat joc de Patrie. "