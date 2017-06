Se numara cocostarcii. Un grup de tineri au creat o harta digitala cu ajutorul careia isi doresc sa afle cate barze sunt in Moldova - VIDEO

In acest cuib de la Razeni, Ialoveni, cocostarcii revin in fiecare primavara deja de zeci de ani. Aproape toti locuitorii din sat stiu despre acest cuib, care a rezistat vremii.

"Inca eram noi fete mari prin 80,79 iata are peste 30 de ani.”

"Ei vin in fiecare an din generatie in generatie, au pui, foarte frumos e un loc cel tin minte din copilarie”.

La inceput cocostarcii si-au facut casa pe un copac, insa arborele a putrezit si cuibul cu trei pui s-a prabusit la pamant. Atunci Ion Chiosa, care locuieste prin apropiere, a decis sa ajute barzele sa-si faca un nou cuib.

Ion CHIOSA: "Avea trei pui unu decedase, in constienta mea fost sa-l reabilitez de urgenta am adus macaraua, am instalat I-am urcat si ei au supravetuit."

Barbatul spune ca deja intelege barzele. De exemplu in fiecare primavara la inceputul lunii aprilie se incepe batalia pentru cuiburi.

Ion CHIOSA: "Cand pui sunt mai marisori ii lasa in seama mascului, se randuiesc aduc hrana, la inceputul lui august incep a face exercitii pentru pui, deasupra cuibarului se ridica la un mentru apoi iar se aseaza”.

Intr-un alt capat de sat, mai aproape de balta, deja de vreo 5 ani, alti cocostarci si-au facut cuib.

"Mai inaite cuibul era mai incolo dar au murit stapanul lor si s-au schimbat cuibul aici la noi, aduce noroc daca face cuib la casa data”.

"Erau trei dar anul asta a fost o ploaie mare si pe unul l-au detunat”.

"Am vazut ca anul acesta au cinci pui, ii hraneste cu pestisori si broscute.”

"Am vazut ca veneau in gradina noastra, l-au paie si puneau in cuibul lor, tot acest cuib il faceau un pic mai mare mai frumos”.

In satul Razeni sunt 2 familii de cocostarci. Nu se stie insa cate barze sunt in Moldova. Tinerii de la Societatea pentru Protectia pasarilor au decis sa le numere si au creat o harta digitala care va localiza cuiburile si starea lor.

"Daca deschidem si locatia telefonului ne arata unde suntem, daca suntem exact sub cuib, copletam chestionarul, care e stare cuibului.”

Vitalie AJDER, PRESEDINTE, SOCIETATEA PENTRU PROTECTIA PASARILOR: “Vrem sa stim care este arialul ei de raspandire, pentru a efectua cateva masuri de conservare, pe viitor trebuie sa stim ce ii afecteaza poate lipsa locurilor de cuibarit.”

Silvia URSUL, RESPONSABIL COMUNICARE, SOCIETATEA PENTRU PROTECTIA PASARILOR: “Toate aceste date ajung automat pe harta Republicii Moldova, deschizi harta si iti vezi localitatea satul natal cu tot cu cuib”.

Aplicatia poate fi descarcata de pe site-ul Societatii pentru protectia pasarilor. Conform ultimului recesamant, efectuat acum 5 ani de de Institutul de Zoologie, in Moldova ar fi intre 400 si 600 de barze.