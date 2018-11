Un incediu a cuprins un apartament din sectorul Buiucani al capitalei. Flacarile au izbucnit in bucatarie, in urma unui scurtcircuit - VIDEO

Apartamentul in care s-a produs incendiul se afla la etajul intai al unui bloc de pe strada Calea Iesilor. Iurie povesteste ca isi repara masina sub geam cand a observat casa plina de fum.

Iurie: “Am spart repede doua geamuri, am chemat ambulanta si pompierii. Am incercat sa sting, am luat lighean cu apa, dar nu mai puteam face nimic, totul era plin de fum."

El crede ca flacarile s-ar fi pornit din cauza unui scurtcircuit produs la o priza din bucatarie.

Iurie: “Iubita mea facea mancare la plita electrica si brusc niste scantei, a luat foc si gata.”

La fata locului au venit pompierii si o ambulanta care l-a transportat pe tatal proprietarului la spital pentru ingrijiri medicale dupa ce acesta a suferit o intoxicatie. Vecinii s-au speriat si au sarit in ajutorul familiei.

“Cand am iesit, era fum pe coridor. Si am alergat si eu la fereastra si am ajutat cu ce am putut, cu o patura...”

Begas STANISLAV, SPECIALIST PROTECTIA CIVILA: “Incendiul s-a produs la primul etaj, pompierii au actionat prompt, au lichidat incendiul intr-un timp foarte scurt.”

De la inceputul anului in Moldova s-au produs peste 1400 de incendii in urma carora de 79 persoane au murit.