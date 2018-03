Un incendiu a izbucnit intr-o casa din satul Fundul Galbenei, Hancesti. Pompierii au ajuns la fata locului, insa, li s-ar fi defectat furtunul de apa. Imagini surprinse de martori - VIDEO

Din imaginile surprinse de un martor si trimise pe site-ul protv.md, se vede cum pompierii au ajuns sa potoleasca flacarile, insa, li s-ar fi defectat furtunul de apa.





Contactat de PROTV, responsabilii de la IGSU ne-au spus ca: "Pana la acest moment, nu a fost inregistrat nici un incendiu in aceasta localitate."





Potrivit oamenilor din satul Fundul Galbenei, incendiul a mistuit casa unui batran. Tot locuitorii acestei localitati, spun ca in momentul in care a izbucnit incendiul, stapanul casei se afla afara dupa lemne, iar totul s-ar fi produs din cauza sobei defecte din locuinta.



Revenim cu detalii.