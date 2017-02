Un incendiu devastator a luat viata a zeci de animale in satul Geamana. Un adapost a fost facut scrum. Cum s-ar fi intamplat totul - VIDEO

Familia Marcoceanu creste animale mai bine de zece ani. In acest sopron de peste 200 de metri patrati erau 10 porci si peste 30 de bovine, iar podul era plin cu fan.

In jurul orei doua noaptea, proprietarul fusese in sopron pentru un control de rutina, caci majoritatea vacilor erau gestante. On numai 2 ore a fost trezit de catre un vecin care-l anunta ca adapostul este in flacari.

“La patru am iesit sa fumez o tigara si am auzit pocnituri. Am fugi si am batut in fereastra. Am fugit si am dat drumu la a nimale la ce am putut, iaca astea care le vedeti”.

Alexandru MARCOCEANU, FRATELE PROPRIETARULUI: “Ce au putut numai a drumul la cateva animale si poate nici ei nu avea scapare. Ele toate legate care erau culcate pe jos ca fumul le-a inadusit ca erau ferstre usele inchise.”

Mai bine de ora, salvatorii, veniti cu trei autospeciale, au luptat cu flacarile. Au reusit sa salveze casa, nu si sopronul.

Dorin CANDABA, SEF SERVICIU APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR,ANENII NOI: “A avut de suferit animalele care au decedat. Constrcutiile capitale nu au avut de suferit. In apropiere sapronului erau cateva 8 butoaie a cate 200 l de motorina, care la momentul ineterventii doua au explodat. Restul au fost racite nu au avut loc explozii”.

Putinele animale salvate au fost duse la un vecin. Unele au suferit arsuri, astfel ca a fost nevoie de ajutorul medicului veterinar.

Chiril MAZUR, MEDIC VETERINAR: “S-au fript pulpa.”

In stare de soc, proprietarul a avut nevoie de ajutorul medicilor. Sotia acestuia spune ca munca lor de o viata s-a spulberat intr-o clipa.

Victoria MARCOCEANU: “Suntem distrusi. Pagumele se estimeza peste 200 de mii de lei”.

Rudele spun ca acum trei ani cineva ar fi incercat sa incendieze adapostul.

Alexandru MARCOCEANU, FRATELE PROPRIETARULUI: “A fost un incendiu intentionat, dintre vecinii din dreapta acolo nu locuieste nimeni. Noi am mai avut un caz un tractor a fost incediat. Au turnat benzina. Vecinii spun ca au facut tot ce le-a fost in puteri ca sa salveze animalele.

“Am venit cu cladirea dar flacarile erau mare”.“Pompierii au venit greu.”

Pompierii urmeaza sa stabilesca daca incendiul a fost provocat de un scurtcirtcuit sau daca este vorba despre o incendiere intentionata.