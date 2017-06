Un incendiu violent a lasat pe drumuri o familie din Orhei. O femeie alaturi de trei copii pe care ii creste de una singura si care are grija si de parintii ei invalizi dorm acum pe la vecini - VIDEO

In casa familiei Morari se inghesuiau sase membri. Toti erau in curte cand a izbucnit incendiul. Au observat flacarile prea tarziu, acestea deja mistuisera jumatate de locuinta.

Elena MORARI: “Mi-a dat ajutor tot satul, oamenii din sat au stins tot pana au venit pompierii. Eu nu am putut face nimic decat sa plang.”

Vecinii s-au mobilizat repede si au stins incendiul, insa nu au reusit sa salveze bunuruile.

“Am ajutat cu ce am putut.”

“A ramas fara un cuib in care sa doarma, cat de simplu pat, o masuta, ca sa creasca puisorii langa dansa.”

Femeia spune ca a reusit sa scoata din casa doar actele copiilor, iar restul bunurilor au fost mistuite in nici 15 minute.

Elena MORARI: “Parintii au agonisit o viata casa, iar acum au ramas cu scrumul din ea.”



Elena nu are un loc de munca, unica sursa existenta este pensia de invaliditate a parintilor. Femeia a fost parasita de concubin cu trei ani in urma, cand a aflat ca este insarcinata cu gemeni.

Elena MORORARI: “Am trait clipe de groaza, a fost ambulanta eu eram cazuta ca am intrat in casa sa iau actele si am inghitit o groaza de fum. Mi-au pus injectii ca sa ma linistesc, nu m-a luat nimic era trei de noapte si nu puteam sa adorm, asa stres am avut.”

Acum femeia impreuna cu cei trei copii si cu parintii sai dorm pe unde apuca. Nu au bani sa reconstruiasa locuinta.

Elena MORARI: “Din suflet ii rog sa ma ajute, nu am ce sa fac. Eu ca eu si copii, dar cel mai tare mii jale de parinti ca au muncit o viata intreaga si acum nu au nimic.”



Potrivit pompierilor, incendiul a pornit de la un scurt circuit, iar flacarile au distrus 80 la suta din locuinta.