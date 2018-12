Un individ care acum un an si-a injunghiat amicul de pahar, iar apoi i-a dat foc, va sta toata viata la inchisoare. Ce pedeapsa vor primi alti trei complici de-ai sai

Procurorii anunta ca au finalizat ancheta si au trimis dosarul in instanta.

Totul s-a intamplat in septembrie 2017, in satul Puhaceni, Anenii Noi. Potrivit procurorilor, atunci suspectii au baut impreuna cu victima, dupa care intre ei s-ar fi iscat un conflict si l-au injunghiat pe tanarul de 22 de ani. Totodata, oamenii legii spun ca acestia ar fi incercat sa ascunda cadavrul, l-au incendiat si l-au ingropat in curtea unuia dintre suspecti.

Atunci, mama tanarului de 22 de ani a fost anuntata de politie ca au fost gasite osemintele fiului ei in curtea unui vecin.

Astfel, pentru omorul intentionat, huliganism si pastrarea si prelucrarea drogurilor, unul dintre suspecti a fost condamnat la detentie pe viata. Ceilalti trei complici care au ajutat la ascunderea cadavrului - cate 2 ani de puscarie.

Potrivit procurorilor, principalul suspect mai fost in conflict cu legea, fiind condamnat anterior la 6 ani de detentie pentru injunghierea unei persoane, care, din fericire, a ramas in viata.



Pe langă pedeapsa cu detentie pe viata, autorul omorului a fost obligat sa achite partii vatamate un prejudiciu moral si material in valoare de 130 de mii de lei.