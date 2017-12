Un individ de 28 de ani din Criuleni va sta aproape tot atatia ani la puscarie: acum 4 ani si-a omorat mama, a urcat-o intr-o barca si a aruncat-o in raul Nistru

Potrivit procurorilor, in iulie 2013, individul de 25 de ani, impreuna cu amicul sau, cei doi fiind in stare de ebrietate, au strangulat femeia de 55 de ani cu o funie. Astfel, pentru a sterge urmele, cei doi au pus corpul neinsufletit al femeii intr-o caruta, am mers la raul Nistru, au urcat pe o barca, au navigat cat mai departe de mal si au aruncat-o in apa.

Abia dupa 3 ani, in urma mai multor investigatii, procurorii au descoperit crima, iar cei doi au fost retinuti. Baiatul femeii a fost condamnat anterior la 12 ani de inchisoare pentru omor.

Sentinta este cu drept de atac.