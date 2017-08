Un individ din Glodeni si-a omorat vecinul in bataie dupa ce l-ar fi prins in dormitor cu fosta sa sotie. Ce a facut cu trupul neinsufletit al barbatului. Risca inchisoare pe viata

Totul s-a intamplat pe 4 iunie in satul Ciuciulea din raionul Glodeni. Potrivit procurorilor, barbatul de 36 de ani ar fi venit seara acasa, acolo unde locuia cu fosta sa sotie, iar in momentul in care a intrat in dormitor a vazut-o pe femeie, in pat, cu un vecin.

Furios, barbatul si-a lovit fosta sotie si a inceput sa-l ia la pumni si pe amantul acesteia, alungandu-l din casa. Acesta nu a vrut sa plece, incercand sa se justifice in fata barbatului. Fostul sot al femeii s-a enervat si mai mult, a iesit in curte, a luat o bita din lemn si a inceput sa-l loveasca pana l-a doborat la pamant, iar totul s-ar fi intamplat sub privirile fiului minor al suspectului.

Astfel, in urma loviturilor puternice, victima s-a stins, iar pentru a sterge toate urmele, potrivit procurorilor, individul si-a convins un alt vecin sa-l ajute sa scoata in drum cadavrul barbatului, lasandu-l langa poarta sa.

Barbatul a fost retinut imediat dupa tragedie si si-a recunoscut vina, povestindu-le politistilor cum s-a intamplat totul.

Procuratura a finalizat urmarirea penala si a expediat dosarul de judecata. Barbatul risca 20 de ani de puscarie sau detentie pe viata.