Un individ din Telenesti a dat buzna in casa fostei iubite, l-a batut mar pe fratele acesteia, dupa care a urcat-o cu forta in masina - VIDEO

Totul s-a intamplat aseara in jurul orei 20 in satul Vasieni din raionul Telenesti. Fratele femeii rapite a fost cel care a alertat politia. La scurt timp, cei de la INP, au observat automobilul marca Volswagen in care se afla victima si fostul concubin al acesteia impreuna cu trei prieteni. Acestia l-au retinut pe suspect, ceilalti trei insa au reusit sa fuga, asa ca acum oamenii legii urmeaza sa-i identifice si sa-i retina.

Pe marginea cazului a fost pornit un dosar penal pentru rapirea unei persoane.