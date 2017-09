A atacat o femeie in scara blocului, i-a luat geanta si a fugit. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar politia il cauta pe individ - VIDEO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat acum 5 zile in sectorul Botanica al capitalei. O femeie de 53 de ani a fost atacata de un necunoscut in scara blocului. Acesta s-ar fi apropiat de ea, a lovit-o, i-a luat geanta, in care erau actele si banii, si s-a facut nevazut. Scena a fost filmata de camerele video instalate acolo.

Faptasul este cautat de oamenii legii si risca pana la 7 ani de puscarie.