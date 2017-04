Un interlop roman, alias Kamaz, retinut la frontiera Republicii Moldova. Individul facea parte dintr-un clan care era acuzat de tentative de omor - VIDEO

Potrivit Politiei de Frontiera, au retinut in punctul de trecere Leuseni un cetatean roman dat in cautare internationala pentru diverse infractiuni, savarsite pe teritoriul Romaniei.

La data 6 aprilie, pe sensul de iesire din tara s-a prezentat un microbuz de ruta regulata Republica Moldova – Romania.

Urmare a verificarii pasagerilor, inspectorii controlului de frontiera au identificat un cetatean roman de 31 de ani, anuntat in cautare internationala de catre BNC Interpol Bucuresti. Conform datelor detinute este vorba roman cunoscut in lumea interlopa sub numele de KAMAZ, dar si ca parte a clanului Negus, membrii careia au fost acuzati de tentativa de omor si vatamari corporale grave.

Interlopul roman a fost retinut si conform deciziei Judecatoriei Buiucani, plasat in arest la Penitenciarul nr.13 din capitala, pana va fi luata decizia extradarii acestuia autoritatilor romane.