Un jet de gaze a tasnit de sub pamant pe o strada din sectorul Ciocana al capitalei dupa ce o teava s-a spart. Incidentul s-a produs in timp ce la fata locului un grup de muncitori faceau sapaturi - VIDEO

S-a intamplat pe strada Mircea cel Batran. Din imaginile filmate de martori se vede cum conducta de gaz care s-a spart a aruncat in aer un nor de praf.

Dorin TABARTA, INGINER-COORDONATOR MOLDOVA-GAZ: “La momentul lucrarilor de escavare de o firma de constructii, a deteriorat gazoductul. Am fost sesizati chiar la moment si am inceput niste lurari de restabilire si dupa realimentam tot cartierul la loc.”

Pe muncitori nu i-am gasit pentru a ne spune cum s-a intamplat totul. Martorii insa ne-au povestit ca au vazut momentul in care jetul de gaze a tasnit de sub pamant.

“Eram mai la vale, aici am vazut ca s-a ridicat un nor mare de fum si un miros puternic de gaz. Ne-am dat seama, noi ne-am coborat maiin vale pe strda sa fim in siguranta.”

“Am vazut ca iesea, dar de la ce si cum, ieseau gaze tare mare colbaraie.”

La fata locului au venit mai multe echipaje de specialisti, care au inceput lucrarile de reparatie. Locuitorii din preajma vor ramane fara gaz pana cand teava va fi reparata. Potrivit Moldova-Gaz, toate cheltuielile vor fi suportate de compania de constructii.