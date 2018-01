Un lac inghetat din Cahul a devenit a doua casa pentru mai multe lebede si cocostarci, care au ramas aici peste iarna. Gratioasele pasari, surprinse pe lac - VIDEO/FOTO

Un localnic ne-a transmis imaginile in redactie, si spune ca acolo sunt aproximativ 28 de lebede, insa nu a putut numara cocostarcii, deoarece sunt foarte multi.

Chiar daca lebedele, in mod normal, pleca in tarile calde, pentru perioada in care la noi este sezon rece, se pare ca gratioasele pasari au fost duse in eroare de temperaturile ridicate.