Un lector al Academiei MAI a fost retinut. Perchezitii la domiciliul acestuia, cat si in biroul de serviciu: Cerea sume de pana la o mie de euro

Procurorii, in colaborare cu SPIA efectueaza in aceste momente perchezitii in biroul de serviciu si domiciliul acestuia.

Acesta a fost retinut fiind banuit de faptul ca impreuna si prin intelegere prealabila cu examinatorii si alti colaboratori ai Directiei inregistrare a Transportului si Calificare a Conducatorilor Auto a Departamentului Identificare, Inmatriculare a Mijloacelor de Transport si Calificare a Conducatorilor AUTO CRIS "Registru", estorca de la 350 de euro pana la 1000 de euro pentru sustinerea cu succes a probelor teoretice si practice a examenului de calificare si eliberarea a permisului de conducere a unitatii de transport auto.

Acesta risca de la 5 la 10 de ani de inchisoare sau amenda de la 6000 la 8000 de unitati contraventionale.