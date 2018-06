Un locuitor din autonomia gagauza ii canta lui Sor: "Ilan Sor, Ilan Sor, Dumnezeu ni te-a trimis, Ilan Sor, Ilan Sor, sufletul tau e curat, plin de dragoste". Primarul de Orhei l-a aplaudat si a urcat pe scena sa-i stranga mana - VIDEO

In timp ce barbatul ii canta lui Ilan Sor pe scena, toti cei prezenti in sala s-au ridicat in picioare. Contactat de PRO TV, purtatorul de cuvant a lui Ilan Sor ne-a spus ca duminica in autonomia gagauza a avut loc conferinta teritoriala a partidul.

Ilan SOR: "Eu mereu am stiu ca locuitorii din Gagauzia sunt binevoitori. Va multumesc mult."

Ilan Sor a fost condamnat de prima instanta in vara lui 2017 la 7 ani si jumatate de inchisoare, in dosarul Bancii de Economii si Procurorii il acuza ca ar fi obtinut din aceasta 5 miliarde de lei, bani pe care i-ar fi spalat ulterior prin firmele sale off-shore. Primarul de Orhei se declara nevinovat si se plimba in libertate pana se va pronuntat decizia Curtii de Apel Cahul.