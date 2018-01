Un magistrat din Drochia va sta sapte ani in inchisoare. Iata cati bani a cerut de la o moldoveanca stabilita in Italia pentru a o ajuta sa-si recupereze casa de la sotul ei

Un judecator din Drochia va sta sapte ani in inchisoare, pentru ca i-a spus unei femei ca o va ajuta sa-si recupereze casa de la sotul ei, in schimbul unei sume de bani. Plus la aceasta, judecatorul va plati o amenda de 160 de mii de lei. Verdictul a fost stabilit, astazi, de Procuratura Anticoruptie.