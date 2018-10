Un meci de fotbal cu totul special s-a dat pe un teren din capitala. Fotbalisti au fost pacientii, care au suportat transplanturi, si medicii care i-au operat - VIDEO

L-am cunoscut pe Mihai Matei pe terenul de fotbal. La cei 60 de ani, este intr-un pas cu toti colegii sai, care sunt de doua ori mai tineri decat el. Vazandu-l, cu greu iti poti imagina ca barbatul traieste cu un singur rinichi, pe care l-a primit de la o alta persoana.

A avut o afectiune a rinichilor inca pe cand era in armata si de atunci facea dializa, o procedura care, practic il lega de spital. Abia acum cativa ani a aflat ca un transplant ii poate schimba viata. Timp de jumatate de an a asteptat un donator, iar in primavara lui 2016 a fost operat.

Si s-a reintalnit pe terenul de fotbal cu medicul, in mainile caruia si-a incredintat viata acum doi ani. Niciunul dintre ei nu a crezut ca pacientul va fi intr-o forma atat de buna la doar doi ani dupa operatie.

Mai multi pacienti si medici si-au dat intalnire la meciul de fotbal de azi si au marcat astfel Ziua Europeana a Donarii si Transplantului de Organe, care va avea loc maine. Desi nu ii cunosc pe donatori, oamenii spun ca le vor ramane recunoscatori toata viata.

Inainte de a primi un rinichi nou, Constantin a fost, si el, nevoit sa faca dializa, ceea inseamna ca nu putea sa munceasca si sa duca un mod activ de viata. Acum, totul s-a schimbat.

Daca in 2011, in tara noastra au fost efectuate doar doua interventii de transplant, anul acesta peste 30 de oameni au primit organe noi. Chiar si asa, inca zeci de pacienti se afla pe listele de asteptare si spera ca intr-o zi vor gasi un donator potrivit.

In Republica Moldova pot fi efectuate doar transplanturi de rinichi, ficat si cornee.