Un medic din Balti, condamnat la inchisoare pentru malpraxis. Femeia este acuzata de moartea unui pacient

Un medic din Balti a fost condamnat pentru incalcarea din neglijenta a regulilor si metodelor de acordare a asistentei medicale, care s-a soldat cu decesul unui pacient, se arata intr-un comunicat al Procuraturii.



Potrivit procurorilor, in baza probelor acumulate de procurori s-a demonstrat ca, la sfarsitul lunii decembrie 2012, in sectia de reanimare a Spitalului clinic municipal a fost internat un barbat cu trauma cranio – cerebrala, acesta fiind examinat de catre medicul neurolog. In continuare, medicul nu a dispus efectuarea unei tomografii computerizate obligatorii pacientului, investigatie care conform expertizei medico-legale era obligatoriu de efectuat. In consecinta, in lipsa unui tratament inadecvat, pacientul a decedat cateva zile mai tarziu.

Recent, pentru comiterea actiunilor sale ilegale, inculpata a fost condamnata la 2 ani de detentie, cu privarea de dreptul de a ocupa functii in domeniul medicinii pe un termen de 3 ani.

Sentinta este cu drept de atac.