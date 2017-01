Un membru al unei grupari criminale, incatusat. Barbatuli ar fi racolat tineri in gruparea Мakena si ar fi estorcat bani - VIDEO

El a fost condamnat la 12 ani de inchisoare dupa ce ar fi racolat tineri in gruparea Мakena si ar fi estorcat bani. Sentinta a fost pronuntata in lipsa sa. Organizatia criminala a fost creata in anii '99 de catre Vladimir Moscalciuc, alias Makena.

Gruparea a elaborat diferite scheme pentru estorcarea banilor de la detinuţi si rudele lor. In anul 2013, un numar de 27 de membri ai clanului interlop au fost condamnati, in total, la 93 de ani de puscarie In Belgia.